Motorista de ônibus da Universidade de Miami é preso por suspeita de dirigir alcoolizado

Vídeos de câmeras corporais mostram condutor com fala arrastada após acidente com estudantes a bordo

Imagens de câmeras corporais divulgadas pela polícia revelaram novos detalhes sobre a prisão de um motorista de ônibus da Universidade de Miami acusado de dirigir sob efeito de álcool enquanto transportava estudantes.

O caso aconteceu em fevereiro, quando agentes da polícia de Coral Gables responderam a um acidente envolvendo um ônibus universitário na rodovia U.S. 1, no sul da Flórida.

Segundo as autoridades, estudantes que estavam dentro do veículo ligaram para o serviço de emergência relatando que o motorista dirigia de forma irregular, fazia manobras perigosas e já havia colidido com objetos ao longo do trajeto.

“O motorista do ônibus está sob influência de álcool”, afirmou um dos estudantes durante a ligação ao serviço de emergência. “Ele bateu algumas vezes.”

O motorista foi identificado como Timothy Kowalewski, de 45 anos. De acordo com a polícia, ele apresentava sinais claros de embriaguez, incluindo fala arrastada e olhos avermelhados, além de admitir que havia ingerido bebida alcoólica mais cedo naquele dia.

As imagens das câmeras corporais mostram Kowalewski com dificuldade para falar enquanto conversa com um policial logo após o acidente.

Segundo o relatório de prisão, o motorista se recusou a realizar testes de sobriedade no local e posteriormente também negou fazer o teste do bafômetro.

Ele foi preso por acusações relacionadas à condução sob efeito de álcool, incluindo dirigir alcoolizado causando danos materiais.

Na época do incidente, a Universidade de Miami divulgou uma nota afirmando que a segurança de estudantes, professores e funcionários é prioridade da instituição enquanto o acidente segue sob investigação.

Fonte: NBC