Miami-Dade adota câmera para multar motoristas que ultrapassarem ônibus escolares

Os motoristas que passarem ilegalmente por ônibus escolares parados em Miami-Dade agora serão capturados por câmeras e multados.



As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade fizeram parceria com a polícia de Miami-Dade e a BusPatrol para lançar o maior programa de fiscalização de câmeras de parada de ônibus escolares do país.



Em 2023, o governador Ron DeSantis assinou uma legislação que permite que os distritos escolares do estado usem câmeras para capturar motoristas que ultrapassam ilegalmente ônibus escolares parados com luzes vermelhas piscando e sinais de parada estendidos.

Pela primeira vez no sul da Flórida, há um mês o distrito escolar público de Miami-Dade começou a equipar sua frota de 1.000 ônibus escolares com câmeras de parada. Eles instituíram um período de alerta de 30 dias e lançaram uma campanha para educar os motoristas sobre os perigos de ultrapassar ilegalmente um ônibus escolar.



Naquela época, mais de 10.000 avisos de advertência foram enviados aos motoristas. Na quarta-feira, dia 8 de maio, terminou o período de aviso. Os motoristas pegos passando ilegalmente por um ônibus escolar parado no condado receberão uma passagem mínima de US$ 200 pelo correio.

Além das câmeras de parada, os ônibus agora contam com câmeras internas “para proteger os alunos e motoristas contra incidentes que acontecem no ônibus”, segundo o distrito escolar.



Fonte: CBS Miami.

