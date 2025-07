Fracasso em derrubar regime do Irã levou a cessar-fogo, diz general

Bombardeio dos EUA

, com objetivo de justificar o fim da guerra sob o argumento de que o programa nuclear persa teria sido neutralizado.

“Não passou de um espetáculo para mudar as percepções da forma como o conflito estava a decorrer e para apresentar os norte-americanos como a solução do problema, quando, efetivamente, os norte-americanos são parte do problema”, avaliou.

Derrota

Estados Unidos e Israel disseram que todos os objetivos foram cumpridos, que eram os de inutilizar o programa nuclear e de mísseis balísticos. Já o Irã diz que conseguiu forçar Israel a buscar um cessar fogo.

Para o ex-vice-presidente da Associação EuroDefese-Portugal, os objetivos anunciados por Estados Unidos e Israel não foram atingidos porque tanto o programa nuclear como o de mísseis não foram destruídos. “Eles foram atrasados ou tiveram a capacidade retardada, mas não eliminados”.

“O grande objetivo é a mudança de regime para colocar um governo que lhe fosse favorável, com acesso às segundas maiores reservas de gás do mundo e as duas das três maiores reservas de petróleo do mundo”, comentou Agostinho Costa.

O militar português justificou que se ganha ou se perde uma guerra quando é alcançado seu objetivo político central.

“A queda de regime do Irã foi conseguida? Ficou mais próxima? Esse grande objetivo político não foi alcançado. Nesse sentido, Israel não pode, de maneira nenhuma, cantar vitória, e muito menos os Estados Unidos”, concluiu

Por outro lado, Agostinho Costa

apesar de ter mostrado enormes fragilidades, tanto devido a infiltração nas suas fileiras, quanto pela grande destruição provocada no país, principalmente em Teerã.

Brics versus EUA

Assim como o analista geopolítico Rodolfo Laterza, entrevistado pela

, o general Costa avalia que o objetivo de “mudar o regime” do Irã busca bloquear as rotas de comércio euroasiático construídas por Rússia e China, privilegiando os corredores comerciais controlados por Europa e Estados Unidos .

“A queda do governo do Irã bloquearia uma das Rotas da Seda [promovida pela China], e todas as rotas comerciais que passam naturalmente pelo Irã. Essa guerra é uma questão geoestratégica e geoeconômica”, completou.

Para Agostinho Costa, o conflito representou o confronto entre dois blocos. “Um em ascensão, o Brics, e outro que em luta desesperada pela sobrevivência em termos de relevância estratégica e em termos de importância, liderado pelos EUA”, disse.

Ações de mudanças de regime teriam sido realizada, nos últimos anos, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e na Síria. O cerco contra Cuba e Venezuela também é apontada como medidas para mudanças de regimes.

Mudança de Paradigma

, segundo o major-general Agostinho Costa. Para ele, a impunidade de Israel na região foi violada. Afinal, o país é acostumado a bombardear os vizinhos sem sofrer no seu próprio território.