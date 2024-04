Sul da Flórida fica em segundo lugar no país em aumento da inflação

A área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach ocupa atualmente o segundo lugar no país com o maior aumento de inflação, de acordo com um novo relatório da Wallethub.

A taxa de inflação nacional anual aumentou 3,5% em março de 2024, enquanto a taxa anual de inflação na área metropolitana do sul da Flórida atingiu 4,90%.

O site de finanças pessoais WalletHub decidiu analisar exatamente como a inflação tem impactado as pessoas nos EUA – e os residentes do sul da Flórida estão entre os mais afetados.



Um total de 23 principais MSAs – Áreas Estatísticas Metropolitanas – foram comparadas em duas métricas principais envolvendo o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação.

Os pesquisadores observaram o Índice de Preços ao Consumidor do último mês para o qual os dados do BLS estão disponíveis, dois meses antes e um ano antes – para obter um instantâneo de como a inflação mudou no curto e no longo prazo, afirmou WalletHub.

O WalletHub desenvolveu uma pontuação que mede tanto a taxa de inflação do último ano quanto a inflação dos últimos três meses.

Miami estava empatada com Dallas-Fort Worth com a maior variação do Índice de Preços ao Consumidor em março em relação ao ano anterior - 4,90%.



Alguns especialistas sugerem que aumentar novamente as taxas de juro será a solução mais eficaz a longo prazo, mas prejudicará as famílias de baixos rendimentos.



“Existem outras ferramentas para controlar a inflação, mas só funcionam no curto prazo. Os controlos de preços, por exemplo, são difíceis de aplicar e podem levar a distorções de mercado porque os preços não se baseiam na oferta e na procura reais”, afirmou Iasmin Goes, professor assistente do Departamento de Ciência Política da Colorado State University.



Fonte: NBC Miami.