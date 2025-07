Alerta aos brasileiros binacionais

Brasileiros com dupla nacionalidade devem viajar ao Brasil com passaporte brasileiro válido ou podem ter embarque recusado

A partir de 10 de abril de 2025, voltou a ser exigido visto para cidadãos da Austrália, Canadá e EUA entrarem no Brasil.

Atenção! Segundo regras da aviação internacional (Convenção de Chicago, 1944), não será permitido embarque sem o visto brasileiro válido quando aplicável.

As companhias aéreas já estão exigindo o visto no momento do check-in. Brasileiros binacionais (também com nacionalidade australiana, canadense ou americana) NÃO PODEM receber visto brasileiro no passaporte estrangeiro, conforme norma vigente.

Para evitar problemas no embarque, tenha sempre em mãos seu passaporte brasileiro válido para viajar ao Brasil.

Em caso de urgência e desvalimento, solicite uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB).

Faça sua solicitação pelo sistema e-consular: https://econsular.itamaraty.gov.br



Disponível em mais de 190 consulados e embaixadas brasileiras no exterior.