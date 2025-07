Inter Brazil Day celebra cultura brasileira em Brickell

O Inter Brazil Day, festival gratuito que celebra a cultura e a gastronomia do Brasil, será realizado no domingo, 13 de julho, das 12h às 19h, no parque The Underline, em Brickell, Miami, Flórida.

Localizado no centro financeiro da cidade, Brickell é hoje o lar de milhares de brasileiros e se consolidou como um novo epicentro da cultura latina e brasileira em Miami. A expectativa é de que o evento reúna mais de 20 mil pessoas no parque linear que corre sob as linhas do metrô de Miami — espaço que vem se destacando como polo de arte urbana e lazer.

O Inter Brazil Day contará com a apresentação de Zeca Camargo, que também assina o DJ Set, além do DJ Caio Hara e do show do grupo brasileiro Calisamba. O festival ainda oferece uma seleção especial de comidas típicas brasileiras, um espaço exclusivo dedicado ao café brasileiro e uma área VIP para convidados, influenciadores e patrocinadores.

Com apoio do Banco Inter, a organização do festival espera incluir o Brazil Day no calendário oficial de eventos da cidade, oferecendo à comunidade brasileira e latina um espaço de celebração, pertencimento e valorização cultural nos Estados Unidos.

Quando: Domingo, 13 de julho?

Horário: 12 às 19 horas?

Local: The Underline - Southwest 1st Avenue Miami, FL 33130