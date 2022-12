The Epstein Group Grand Opening

No dia 2 de dezembro, sexta-feira, o escritório de advocacia "The Epstein Group" inaugurou sua mais nova sede em um Open House animadíssimo que teve música ao vivo, gastronomia brasileira e convidados especiais. Com mais de 20 anos de experiência, atendendo à comunidade brasileira, agora o escritório está em Boca Raton e conta com uma equipe especializada em vistos de imigração. Quem compareceu ao evento, comemorou e celebrou esta nova fase de sucesso. E quem ainda não conhece o novo escritório, está convidado a fazer uma visita! O "The Epstein Group" está no endereço: 2295 Corporate Blvd NW, Boca Raton, FL 33431 * Telefone: 954- 781-1994. Confira! Fotos de Bill Paparazzi

1/11

As mulheres vencedoras do Prêmio Líderes Regionais 2022 - Insight 2/11

Megan Ouellette, Erin Sloss, Aurora Figueiredo, Claudia Veiga e Marina Veiga - Insight 3/11

A equipe TEG homenageando Renata Bittencourt, que está esperando a Isabella - Insight 4/11

O advogado Shayne Epstein com a esposa Katia Epstein - Insight 5/11

A advogada Marina Veiga com o esposo Jose Vellarde - Insight 6/11

O advogado Shayne Epstein com o Time "The Epstein Group" - Insight 7/11

Carlos e Tatiane Garro, Josiane Gomes, Renata Bittencourt, Roberta Cabral, Thais Lorber e Renata Cabral - Insight 8/11

Vencedores do MÍDIA AMÉRICA AWARDS 2022 - Insight 9/11

Fernanda Cirino, nossa Editora Chefe, representando o Gazeta News com o prêmio "Mídia de Jornalismo de Destaque nos EUA" - Insight 10/11

Ana Flavia Magalhaes, representando o Gazeta News com o prêmio "Reportagem e Apresentação de Conteúdos" - Insight Anterior Próximo