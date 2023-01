CBF Soccer no Hard Rock Stadium

No final de 2022 foi realizado um evento no Hard Rock Stadium com a participação de vários times de futebol infantil e juvenil. A escola CBF Soccer de Boca Raton participou do amistoso e fez bonito com as cores do Brasil!

A escolinha está com vagas abertas para o futebol competitivo e recreativo.

Os treinos acontecem na "West Boca Raton Community High School" com horários e programas diferentes de segunda a sexta, a partir das 5:00pm. Soccer Competitivo: segunda, quarta e sexta das 6:00pm as 7:30pm; Soccer recreativo: segunda e quarta ou terça e quinta de 5:30pm as 6:30pm. Informações 1 321-263-1022