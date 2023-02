No dia 28 de janeiro, inaugurou a loja física da Tedescos Bakery & Café, em Pompano Beach. A bakery que já fazia sucesso atendendo sob encomendas, agora oferece o serviço de pronta entrega. Sob o comando de Patrícia Tedesco e Margot Cummings, a bakery traz muitas novidades no cardápio e ainda oferece café e bebidas especiais. Vale a pena conferir! Tedescos Bakery fica no endereço: 2900 W Sample Rd, Pompano Beach, FL 33033 (Food Court).