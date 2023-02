Back to the 80s Hollywood.

A festa "Back to the 80s" abriu a temporada de shows de 2023 com uma noite agitadíssima no dia 28 de janeiro, no Viva Brazil em Hollywood.

Esta edição especial contou com a participação e show do DJ Allen Lima, com Pedro e Luiza Prochet.

O cantor e idealizador da festa Johnny encerrou a noite com os hits que marcaram os anos 80 e 90 colocando o púb;lico pra dançar e cantar os sucessos do pop rock brasileira e internacional.

A festa contou a promoção do GazetaNewd em parceria com as produtoras do Miami Be Happy .

Apoio: Bella Smile - Sebanda Insurance - Lucas Lens

FotOS: Lucas Lens e Roberta Santos