No dia 2 de março, o Food Truck brasileiro Boca Bond, esteve no condomínio Addison Place, em Boca Raton. Oferecendo comidas típicas do Brasil, o Food Truck conquistou o público e agora estará no condomínio todas as quintas-feiras. Acesse o instagram @bondbocabrasil e confira as novidades!

Lecio e Laly Cruz do Food Truck Bond Boca - Insight 2/8

Brayden, Kloei, Mateus e Ethan - Insight 3/8

Grupo Monobloco - Insight 4/8

A galera compareceu em peso para festejar o carnaval - Insight 5/8

Fernanda Cirino (Editora GazetaNews ) com Dra Roberta - Insight 6/8

Dra Roberta e equipe - Insight 7/8

Dra. Roberta e o esposo Alex - Insight