O restaurante "Boteco do Manolo" completou 1 ano de atividade na região de Deerfield Beach. A comemoração foi no dia 13 de abril, com uma noite especial para os clientes. Além do atendimento e cardápio diferenciado, a música de ótima qualidade de Boca Melodia e Banda com participação especial do cantor e compositor Jair Oliveira (Jairzinho) completaram o sucesso do evento.

A casa também possui outras unidades em Orlando, Windermere e Rio de Janeiro. Veja os destaques por Roberta Santos.