No dia 14 de abril, o "The house of Arts", galeria localizada em Wynwood-Miami e de propriedade das

sócias Jade Matarazzo, Giu Brandao e Alessandra Gold, abriu suas portas para o evento "A Journey Through the Americas". Arte, cultura, vinho e gastronomia, foram as atrações da noite, que teve como objetivo arrecadar fundos para as obras sociais da Alliance of Mercy. Confira!