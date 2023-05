Iza Camargo e Thiago Godoy no Lide Miami

O Lide Miami de abril trouxe como convidados o casal Iza Camargo e Thiago Godoy, como palestrantes.

A sintonia do casal ao palestrar foi incrível e trouxe números reais do quão importante é ter saúde mental e saúde financeira incorporadas ao estilo de vida. O evento ocorreu na loja da Ferrari, de Fort Lauderdale e teve como anfitrião o brasileiro Silvio Luz, que recebeu a todos com muito entusiasmo. O coquetel, impecável e delicioso, foi assinado pela Tedescos Bakery. Além de assistir à palestra de conteúdo excepcional, também foi possível comprar o livro do Thiago Godoy "Emoções Financeiras" com prefácio de Abilio Diniz. Confira!