O lançamento do livro "Pelos Olhos da Fé" ou "Through The Eyes of Faith" (em inglês), de autoria de Karla Lasmar Araújo e prefácio de Greice Joviane, será lançado no dia 27 de maio. Quem comprar o livro no pré-lançamento, através da plataforma Eventbrite, terá a sua presença confirmada no coquetel de lançamento a ser realizado no Broward Center for Performing Arts, em Fort Lauderdale. Não percam!

1/2

Festa dos Estados, PIB - Insight Anterior Próximo