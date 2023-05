A "Feira dos Estados" é uma festa gastronômica e cultural realizada pela PIB Florida pelo segundo ano consecutivo. Durante o evento é possível saborear comidas típicas de norte a sul do Brasil, participar de atrações, brincadeiras e sorteios. A feira acontecerá no sábado, dia 6 de maio, a partir das 12:00PM, na sede da PIB Florida em Pompano Beach, FL (1103 NE 33rd Street. Pompano Beach). Aproveite este evento com toda a família!