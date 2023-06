No dia 23 de maio, a Dra. Rosana Alves, neurocientista e psicóloga, lançou o seu livro "Abundância na Falta" com uma palestra emocionante, em Fort Lauderdale. O evento foi organizado pela "Total Love Foundation" e contou com a apresentação da filha de Rosana, Angelina, além de noite de autógrafos para os convidados. Veja as fotos de Lenisse Komatsu!