Foi inaugurada, neste mês, a primeira loja brasileira do sul da Florida 100% voltada para a moda masculina. A Kavanis faz parte do grupo "Eliana's Fashion", localizada no mal do Brazilian Depot, em Deerfield Beach. O coquetel de open house, oferecido por Eliana Santos reuniu clientes e amigos da empresária. Além de roupas, a loja oferece uma linha de acessórios, bonés, cintos, chinelos, semi jóias e perfumes masculinos. Vale a pena dar uma passada lá!

1/3

Gustavo Santos, filho de Eliana - insight 2/3

Eliana e as amigas, prestigiando o Open House - insight Anterior Próximo