ORotary Club de Boca Raton West realizou a Cerimônia de Posse do Conselho Diretor de 2023-2024, no dia 15 de junho, quinta-feira, no Chloe's Bistro, em Boca Raton. O evento arrecadou doações para a campanha "Crie Esperança no Mundo" que distribui refeições às criancas da Escola de Itabuna, na Bahia.

Confira as fotos do evento!