Na sexta-feira, 30 de junho, o grupo das "Gurias de Boca Raton" se reuniu na Tedescos Bakery, em Deerfield Beach, para uma boa conversa com direito aos quitutes muito bem elaborados de Patricia Tedesco e Margot Cummins. As crianças também se divertiram. No próximo encontro, que será sempre na última sexta-feira do mês, já está programada uma roda de chimarrão. Não percam!

Chris Bianchi, Lucena Dussin e Margareth Quintana