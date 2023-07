No dia 12 de julho, o Brazilian Business Group (BBG), recebeu membros e convidados para um evento de networking incrível e com vista privilegiada para a praia de Deerfield Beach. O evento foi realizado no hotel Wyndham Beach Resort e teve o patrocínio da Lider Associates. Fotos: Guto Lordello

1/3

Andrea Faria, Marina Veiga e Chris Bianchi - Insight 2/3

As mulheres do Brazilian Business Group - Insight Anterior Próximo