No dia 21 de julho, a renomada personal trainer Carol Macedo, ganhou uma linda homenagem de suas amigas, na praia de Deerfield Beach. A festa de aniversário com o tema Luau, foi preparada com muito carinho e cuidado para que fosse um luxuoso picnic. A organização ficou por conta da empresa especializada em reuniões intimistas "Luxury Picnics"(@thesfpicnbicco). Música, fotos, coquetel e muita diversão marcaram o momento. Parabéns, Carol!

1/2

Carol Macedo e amigas - insight Anterior Próximo