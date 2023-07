A festa mais nostálgica do sul da Florida, retornou ao The Locale, no dia 22 de julho com os ritmos que marcaram os anos 80 e 90. O público delirou com o show de música e performance de Johnny e participação de Miriam Raquel, além dos Djs Vlad e Flexinha. Confira! Fotos: Roberta Santos

1/3

Johnny e banda - insight 2/3

DJ Flexinha - insight Anterior Próximo