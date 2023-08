No dia 26 de julho, quarta-feira, inaugurou a nova sede do Kingdom Sushi, em Boca Raton. O restaurante que já faz sucesso em Orlando, ainda pretende abrir mais uma unidade na Florida, em Jacksonville. Muitos convidados compareceram ao open house para prestigiar e saborear o cardápio que une a tradicional culinária japonesa com a apresentação de efeitos especiais. Vale a pena conferir! Kingdom Sushi: 22191 S Powerline Rd #26C Boca Raton, FL 33433 (561)756-9253 @kingdomsushi

Inauguracao do Kingdom Sushi - insight 10/12

Culinaria Japonesa com efeitos especiais - insight 11/12

Nova sede do Kingdom Sushi, em Boca Raton - insight