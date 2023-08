O Inffinito Brazilian Film Festival está homenageando a cineasta Tetê Moraes numa mostra que vai até dia 2 de setembro. Os filmes de Tetê Moraes estarão disponíveis no Brasil e EUA na plataforma de streaming www.inff.online. TETÊ MORAES, é uma das mais atuantes cineastas do Brasil, reconhecida pelo pioneirismo na conquista do espaço feminino na produção cinematográfica. Acesse o link e aproveite!