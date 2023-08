No dia 9 de agosto, a Embraer-X e a Eve Air Mobility realizaram a palestra: Disrupting the world! O evento aconteceu no Bobson College e foi apresentado por Clenilson Goncalves da Embraer-X e Mathew Land, da Eve Air Mobility. Os palestrantes falaram sobre o projeto que visa produzir helicópteros elétricos em grandes cidades. Excelente conteúdo!

1/3

Bruno Novaes e Clenilson Goncalves - iNSIGHT 2/3

Lorrane Campos, Matthew Land, Cristina Bianchi, Clenilson Goncalves e Marson Cunha - iNSIGHT Anterior Próximo