O Grupo Mulheres do Brasil do Sul da Florida vai realizar o evento "Portas Abertas" no dia 12 de setembro, das 10:00AM as 1:00PM. Uma ótima oportunidade para quem quiser conhecer o grupo, colaborar ou participar com trabalho voluntário. O evento, gratuito, será realizado na escola LCA: 901 NE 125th St. North Miami, FL 33161. Participe!