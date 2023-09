Oaniversário de 2 anos da Be Happy foi comemorado com uma festa "Black & White" em Aventura, Florida. Entre os convidados especiais, o músico Allen Lima, da "Família Lima" encantou com seu estilo musical e carisma. As amigas e sócias da Be Happy celebraram o sucesso com amigos e clientes!

1/4

Silvia Kroth, Antonio Martins, Ana Martins, Denise Guzzo e Simone. - Insight 2/4

Simone, Denise Guzzo e Silvia Kroth - Insight 3/4

O músico Allen Lima da Família Lima - Insight Anterior Próximo