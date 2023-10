Os cantores Johnny e Miriam Raquel, celebraram a união no dia 24 de setembro na residência da família do noivo, em Fort Lauderdale. Um elegante jantar à beira do Intercostal foi oferecido a amigos e familiares com o tema "Celebrando o Amor". Felicidades ao casal!

Fernanda Cirino com os noivos

Johnny e Levi

Os noivos com os filhos Arthur, Ariane e Issabella