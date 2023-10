Welcome Telma Abrahão

O jornal Gazeta News acaba de integrar ao time de colunistas a biomédica especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, Telma Abrão. Autora de diversos livros "best sellers" como "Pais que evoluem", "Educar é um ato de amor, mas também é ciência", vendidos em mais de 12 países, contribuindo com milhares de pessoas para melhor educar seus filhos e também aprenderem a se reeducarem. Em sua página de Instagram @telma.abrahao compartilha vídeos super educativos para pais que vivem nos EUA e no mundo, além de oferecer cursos e livros digitais. A partir de agora vocês terão textos assinados por ela aqui no jornal Gazeta impresso e também na versão digital. Aproveitem!