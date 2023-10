No dia 26 de setembro, o consulado brasileiro foi visitar a escola Olympic Heights Community High School, em Boca Raton. Com intuito de começar uma parceria para apoiar o ensino da língua portuguesa em escolas americanas, o encontro rendeu conversas com professores e alunos e ainda proporcionou ideias para estabelecer um contato mais próximo entre o consulado e os alunos. Excelente iniciativa!