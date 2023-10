Foi realizado no dia 30 de setembro um delicioso coquetel para comemorar a chegada da clínica odontológica OMG (Oh My God) Smile Design, em Deerfield Beach.

Pacientes, familiares e parceiros do dentista Dr. Luciano Garcia foram prestigiar o evento que durou quase 5 horas de confraternização.

Após 30 anos atendendo centenas de pacientes nos Estados Unidos, o Dr. Luciano Garcia comemorou com muito entusiasmo mais esta conquista.

Desejamos Sucesso!! Fotos: FLAVIA ZAMBON PHOTOGRAPHY