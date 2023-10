Casamento de Ana Luisa e Rodrigo Aguiar

No dia 7 de outubro, os brasileiros Ana Luisa Cruz e Rodrigo Aguiar casaram-se no Galuppi's, em Pompano Beach! A cerimônia reuniu familiares e amigos do casal em um dia lindo. Felicidades!

Johnny e Miriam com os noivos - Insight 2/6

Ana Braga com os noivos Ana Luisa e Rodrigo - Insight 3/6

Os noivos Ana Luisa Cruz e Rodrigo Aguiar - Insight 4/6

Marcia Aguiar, Rodrigo Aguiar, Ana Luisa Cruz e Sergio Aguiar - Insight 5/6

Sergio Aguiar Filho, Clovis Faria, Fabio Aguiar, Rodrigo Aguiar, Artur Aguiar, Ana Luisa Cruz, Giovanna Costa, Patricia Toffano, Fabiana Aguiar e Maria Correa. - Insight