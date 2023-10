Exposição Raizes Brasileiras

A The House of Arts teve a honra de celebrar a abertura da exposição "Brazilian Roots" na noite de sexta-feira, no 13 de outubro, em um evento que contou com a curadoria de Jade Matarazzo e a ilustre presença do Embaixador André Odenbreit. O Consulado-Geral têm desempenhado um papel crucial em apoiar diversas manifestações culturais no sul da Flórida, e a Exposição "Brazilian Roots" é um exemplo notável desse compromisso com o fortalecimento das artes e dos artistas brasileiros. O evento destacou a importância de preservar e celebrar as raízes culturais do Brasil, e isso foi exemplificado pelas obras de Elisa Wuo e Betta Santini, duas artistas reconhecidas por suas contribuições extraordinárias no campo da escultura e pintura, que enaltecem as ricas tradições brasileiras. Fotos: Bill Paparazzi

Betta Santini, Embaixador André Odenbreit e Elisa Wuo, entregando uma das obras para o Embaixador André Odenbreit, como doação ao Consulado Brasileiro em Miami