No sábado, dia 14 de outubro, a TFT Kids (Training For Teams @tftmultisports) realizou um evento voltado para crianças, com intuito de apresentar a elas diferentes tipos de esportes. A interação ocorreu na Grace Church, em Boca Raton. As crianças tiveram a oportunidade de praticar jiu jitsu, futebol, capoeira e ainda brincar no pula-pula. Foi um momento de diversão para toda família! Fotos de Pierre Abreu @pierrephotographyy

A turminha do futebol - Insight 2/7

Aula de Jiu Jitsu e Defesa Pessoal com Evan do Brazilian Top Team - Insight 3/7

Capoeira Gerais - Insight 4/7

O esporte faz parte da educacao - Insight 5/7

Joao Montenegro e família com os participantes - Insight 6/7

Roda de Capoeira