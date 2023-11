No dia 29 de outubro aconteceu o Reino Folia Halloween no DAER Nightclub, dentro do Hard Rock, em Hollywood. Dentre os artistas locais que animaram a festa com musica e performance, estavam os brasileiros, Johnny (Jack Sparrow) e Miriam Raquel (pirata), que fizeram uma apresentação impecável antes do show de Durval Lelys (Asa de Águia). Além deles, DJ Ketryn tocou os funks que marcaram época no Rio de Janeiro e no Brasil.

