O primeiro show da turnê da cantora Ana Castela (A Boiadeira) aconteceu no dia 26 de outubro, no Arion events, em Pompano Beach. O público reuniu fãs de todas as idades que cantaram os principais sucessos da sertaneja. Ana ficou conhecida como a Boiadeira quando lançou o hit Pipoco, com Melody, que alcançou o número 1 do ranking do Spotify Brasil. Confira!