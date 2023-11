No dia 8 de novembro, Thais Mei, especialista em processo seletivo americano e CEO da Carreira EUA presenteou a comunidade brasileira do sul da Florida com a palestra "O português como diferencial no mercado de trabalho americano". O evento foi realizado no Consulado-Geral do Brasil em Miami pelo Instituto Guimaraes Rosa e Piquet Law Firm. Confira!

1/2

Zelia Souza, Melina Pastore, Thais Mei e Consul Adjunto Jose Renato Ruy Ferreira - Insight Anterior Próximo