No dia 4 de novembro, o Consulado Geral do Brasil em Miami premiou os vencedores das Olimpiadas de Português. A CBF de Boca Raton esteve no evento e deu brindes aos ganhadores. Veja as fotos!

Mario Alexander Cabral (CBF), Hemmerson Carvalho (CBF), Embraixador Andre Odenbreit Carvalho e Consul Adjunto Jose Renato Ruy Ferreira