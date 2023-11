No dia 9 de novembro, a "The Brazilian Luxury Travel Association" (BLTA) e a EMBRATUR realizaram a mostra Brasil Gallery Pop-up na Hodler Gallery, em Miami. O evento reuniu membros da BLTA e representantes de agências de turismo nos Estados Unidos para divulgar o turismo de luxo no Brasil. A experiência incluiu realidade virtual, networking e culinária. Veja quem compareceu!