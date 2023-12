Maris Raffa Experience 2023

A 4ª edição do Maris Raffa Experience - A Jornada para o Sucesso 2023 - trouxe muitas novidades. O evento, que aconteceu no dia 20 de novembro, reuniu empresários, empreendedoras, influenciadoras e celebridades no Miami New World Center, em Miami Beach. Este ano, com um formato inovador no estilo "talk show", onde a anfitriã Maris Raffa entrevistou "personalidades" de sucesso e destaque em diferentes áreas: Silvia Braz, Mauricio Morato, Marina Ponzini e Camila Coelho. Após o evento, o after party foi uma festa da VOGUE, para convidados, no roof top. Um sucesso!

1/4

Maris Raffa entrevistando Camila Coelho - Insight 2/4

Maris Raffa e Fernanda Cirino - Insight 3/4

Mauricio Morato, Marina Ponzini, Maris Raffa e - Insight Anterior Próximo