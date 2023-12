VII BRAZIL FLORIDA SUMMIT & BBG

No dia 17 de novembro aconteceu o VII BRAZIL FLORIDA SUMMIT junto com o BBG 2023-2024 - Board Installation Business Luncheon, no Tower Club International, em Fort Lauderdale. O evento teve a presença do Embaixador André Odenbreit Carvalho, do Secretário de Turismo do Estado do Pará, José Eduardo Pereira da Costa e do CEO e Presidente da FAU Research Park, Andrew Duffel. O tema deste ano foi "Da

Amazonia ao Everglades. Uma Jornada de Sustentabilidade pela COP30". Além dos painéis que foram apresentados, houve o momento de celebração e oração na santa presença da imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré, que pela primeira vez visita os Estados Unidos.