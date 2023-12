No dia 18 de novembro, Josefina Guedes reuniu-se com os amigos do vinho, para o último encontro do Wine Tasting Club de 2023. O tema foi "Viajando pelas regiões de Bordeaux e Burgundy". Harmonizando com os vinhos selecionados, o menu tradicional francês oferecia: Ratatouille & Ostyer Gratin, Coq Au Vin, Cassoulet, e um delicioso Crème Brulee. Até o ano que vem!