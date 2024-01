Acontecerá no dia 12 e 15 de fevereiro o evento "Mulher Protagonista", com a presença de Damares Alves, Michelle Bolsonaro, Fernanda Poleza e Faby Sampaio. Desta vez, as cidades escolhidas são Pompano Beach (12), na Flórida, e Atlanta (15) na Geórgia. A proposta do evento é compartilhar experiências e perspectivas inspiradoras de mulheres, que têm o papel fundamental na sociedade! Ingressos pelo Eventbrite.com