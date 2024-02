No dia 10 de fevereiro, Mario Cabral, Executive Diretor da CBF School Soccer Academy, comemorou seu aniversário de 48 anos, com a presença de amigos e familiares. O local escolhido para a reunião foi o "Boteco do Manolo", em Deerfield Beach. Thais e Flavio @tflivemusic, músicos da noite, aproveitaram que era sábado de carnaval e animaram o público que dançou e se divertiu muito. Confira!

Mario Cabral (CBF Director e aniversariante), Júnior (filho do Zico) e Henrique Coré (Cel da Aeronáutica)

Andrea Barbosa, Nina Levy, Leticia Core e Clara Levy com o aniversariante Mario Cabral