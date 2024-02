O mais novo espetáculo do Cirque Du Soleil está chegando ao Gulfstream Park no Sul da Florida. A estréia será no dia 22 de fevereiro e vai até o dia 7 de abril de 2024. Alimentado pelo poder da mudanca, da esperanca da juventude e pelo valor da empatia, ECHO segue uma jovem curiosa chamada FUTURE e seu melhor amigo DOG. Vale a pena se aventurar com eles!