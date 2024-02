No dia 12 de fevereiro, as "Mulheres Protagonistas" do sul da Florida se reuniram para uma palestra com Fabiana Sampaio, Fernanda Poleza e Damaris Alves. O evento ocorreu na PIB - Primeira Igreja Batista de Pompano Beach. Após a apresentação em Pompano Beach, o tour "Encontro Mulheres Protagonistas" seguiu para Orlando, Atlanta, e Boston. Veja quem compareceu!

1/3

Silvana Suhet, Mel Jones, Chris Bianchi e Sandra Lhusa - insight 2/3

O grupo das Mulheres Protagonistas - insight Anterior Próximo