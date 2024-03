No dia 9 de março, representantes da comunidade brasileira foram prestigiar o coreógrafo Ricardo Amarante na apresentação SPRING MIX do Miami City Ballet. Ricardo foi responsavel pela World Premier Delight, com musica de Johann Sebastian Bach. Confira!

