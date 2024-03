Evento Cars & Money reúne elite empresarial em Delray Beach

A Hagerty Garage Social, em Delray Beach, foi o cenário perfeito para o evento "Cars &

Money", organizado pela Five Rings Brazillionaires no dia 14 de março. Empresários influentes do sul da Flórida se reuniram para uma tarde de networking e conhecimento, desfrutando de um coquetel refinado e um tour pela garagem com mais de 200 carros exóticos. Com palestras sobre estratégias financeiras ministradas por renomados profissionais, como Nicole Martins, Rubens Scharlack e Gustavo Couto, evento destacou-se como uma oportunidade única para an elite empresarial aprimorar suas habilidades e conexões.