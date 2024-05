No dia 24 de abril, o indígena Arassari Pataxó visitou a cidade de Boca Raton e fez duas palestras. Uma das palestras foi na escola "Olympus International Academy" e a outra na escola "Olympic Heights Community High School". Entre as duas palestras, o almoço foi no tradicional restaurante brasileiro Picanha Brasil. As palestras foram verdadeiras aulas de cidadania, cultura, sustentabilidade, responsabilidade social e engajamento com as origens brasileiras. Foi incrivel!

1/6

Arassari Pataxó com a equipe da Olympus International Academy - Insight 2/6

A palestra na sala de aula de Português da Olympic Heights Community High School - Insight 3/6

Alunos da Olympus International Academy assintindo atentos a palestra do Cacique Arassari Pataxó - Insight 4/6

O Indígena Arassari Pataxó com os professores da Olympic Heights Community High School e representantes do consulado Geral do Brasil em Miami - Insight 5/6

O Indígena Arassari Pataxó e Lucas Bianchi - Insight Anterior Próximo